馬克宏指3國在非洲煽動反法情緒 土耳其抗議

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（中央社伊斯坦堡27日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在北非國家阿爾及利亞一席有關外國勢力在非洲散播反法文宣的言論，今天引發土耳其批評，抨擊「令人難以接受」。

法新社報導，馬克宏造訪曾為法國殖民地的阿爾及利亞，以期修補陷困的雙邊關係。他昨天似在發言警告阿爾及利亞和非洲的年輕人切勿遭人擺布，說某些「網絡」在土耳其、俄羅斯和中國影響下，將法國呈現為「敵人」。

馬克宏告訴媒體：「操弄情形十分猖獗。」

「許多政治伊斯蘭活動人士有一個共同敵人：法國。許多網絡在土耳其、俄羅斯、中國暗中推動下，有一個共同敵人：法國。」

這番話引發土耳其批評，土國外交部發言人比爾吉奇（Tanju Bilgic）形容馬克宏這番言論「令人極其遺憾」。

比爾吉奇在聲明中說：「馬克宏難以面對自身非洲殖民歷史情況，特別是阿爾及利亞，他試圖擺脫自身殖民者的過去，反而拿其他國家開刀，包括我國，這實在令人難以接受。」

「我們希望法國能盡快成熟地面對自身殖民史，而不是怪罪其他國家，包括我國。」

馬克宏本週出訪阿爾及利亞3天，意在化解法阿兩國過去幾個月來的緊繃關係。而阿爾及利亞今年稍早甫慶祝擺脫了長達132年法國殖民統治的獨立60周年紀念日。

馬克宏此行時間點，適逢歐洲各國正為了因應烏克蘭遭俄羅斯入侵，急尋俄國能源進口的替代方案，包括來自阿爾及利亞這個非洲最大天然氣出口國的供應方案。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110828