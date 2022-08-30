印度針對女性犯罪事件 德里居各大城之首

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（中央社記者林行健新德里30日專電）印度國家犯罪統計局（NCRB）最新報告顯示，德里仍是印度對女性最不安全的城市，2021年登記在案的針對女性犯罪事件將近1萬4000起，占印度各大城的1/3。

國家犯罪記錄局日前公布「印度2021年犯罪事件報告」，德里警方登記的針對女性犯罪事件計1萬3892起，相當於每天40起，也較前一年的9782起增加了逾40%。

同年，印度19個人口超過200萬的大城市或都會區，計發生4萬3414起針對女性犯罪事件。

在丈夫家暴、婦女綁架以及女童性侵等類型的案件數字上，德里也是居全印度之首，分別為4674起、3948起和833起；女童性侵案的數字，意味著德里每天平均有2名女童遭到性侵。

此外，德里還有136名女性，因嫁妝不合夫家之意而被殺害或逼死。

印度傳統家庭的婚姻仍是由家長安排，由於女性嫁出後通常是成為家庭主婦，因此被認為是經濟負擔，女方會透過嫁妝形式給男方作補償。

在其他大城，印度金融中心孟買（Mumbai）的針對女性犯罪事件排名第二， 2021年發生5543起；排名第三的是科技重鎮班加羅爾（Bengaluru），發生了3127起。

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印度女性安全向來是外界關注的議題。2012年12月，德里女大學生尼爾哈雅（Nirbhaya，化名，案發時也被稱為達米妮）在公車上遭集體性侵致死案，更是震驚國際社會。4名犯案者於2020年3月被處決。

尼爾哈雅案發生後，印度立法機構從嚴修改了刑法中有關性侵的條文，包括擴大性侵的定義、性侵嫌犯禁止交保、加長刑期，若受害人死亡或成為植物人，罪犯將被判死刑。（編輯：黃自強）1110830