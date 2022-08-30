涉助哈瑪斯 世界展望會前加薩負責人遭判刑12年

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（中央社以色列俾什巴30日綜合外電報導）以色列法院今天判處世界展望會（World Vision）前加薩走廊負責人哈拉比12年徒刑，理由是他輸送數以百萬計美元的款項給巴勒斯坦人組織哈瑪斯集團（Hamas）。

法新社報導，以色列南部俾什巴（Beersheba）地方法院今天判處哈拉比（Mohammed al-Halabi）12年徒刑，但刑期將減去6年已羈押時間。哈拉比在過去6年法庭審理期間一直遭到關押。

法院6月判決哈拉比輸送數以百萬計美元和好幾公噸的鋼鐵給哈瑪斯有罪。加薩走廊（Gaza Strip）由哈瑪斯集團控制。

2016年6月被捕的哈拉比同年8月遭到起訴，但他矢口否認違法，他的律師韓納（Maher Hanna）在今天判決出爐後，重申哈拉比自稱無辜。

韓納表示：「他說他是無辜的，他什麼都沒做，也沒有證據。相反的，他還在法庭上證明自己確保哈瑪斯不會直接拿到款項，且無合理疑點。」

韓納表示他們會上訴至最高法院。

哈拉比已因被控身為「恐怖組織」哈瑪斯成員、資助恐怖主義行動、「傳達資訊給敵人」以及持有武器而被定罪。但多數不利哈拉比的證據都受到保密，以色列稱這是出於「安全考量」，令他的辯護團隊質疑判決正當性。

哈拉比被捕後，作為世界展望會主要捐助者的澳洲政府宣布，將凍結對加薩走廊計畫的資助。隨後澳洲政府進行調查，查無資金被挪用的證據。

世界展望會是一個總部位於美國的基督教慈善團體，全球員工將近4萬人，號稱是世界上最大的非政府組織（NGO）之一，且特別關注孩童。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1110830