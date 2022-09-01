佩爾托拉勝培林贏特別選舉 阿拉斯加原民首進國會

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民主黨籍前州議員佩爾托拉將成為首位在聯邦眾議院服務的阿拉斯加州原住民，也是首位贏得阿拉斯加州聯邦眾議員的女性。（路透社）

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（中央社紐約31日綜合外電報導）美國阿拉斯加州今天舉行聯邦眾議員特別選舉，民主黨籍前州議員佩爾托拉擊敗包括前州長培林（Sarah Palin）在內的強勁對手勝出，成為首位在國會代表阿拉斯加州的原住民女性。

美聯社報導，今天滿49歲的尤皮克人（Yupik）佩爾托拉（Mary Peltola），將成為首位在聯邦眾議院服務的阿拉斯加州原住民，也是首位贏得阿拉斯加州聯邦眾議員的女性。她將接替3月間辭世的資深議員楊恩（Don Young）席次，做完楊恩的任期後，在11月8日的期中選舉競選連任。

今天的結果讓培林失望，因為14年前共和黨籍聯邦參議員馬侃（John McCain）選她搭檔參選2008年總統大選失利後，培林希望能在政壇捲土重來。此次競選聯邦眾議員，培林不僅享有知名度上的優勢，也贏得前總統川普支持。

但批評者卻質疑她對阿拉斯加的承諾，因為她2009年7月州長當到一半就辭去職務轉任電視評論員，還出現在實境秀節目上。

培林今天落敗，不一定代表她就失去當上聯邦眾議員的機會。她與佩爾托拉以及另一位此次參與補選落敗的貝吉克（Nick Begich）都已成為11月期中選舉的候選人，將爭取完整的兩年任期。

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曾任州議員的佩爾托拉曾說，「我不是百萬富翁，我不是國際名人」，只是「普通」的阿拉斯加人。競選期間，佩爾托拉強調支持墮胎權，還說她希望讓人重視海洋生產力和糧食安全問題。

阿拉斯加州選民上次支持民主黨候選人當總統是在1964年，但阿拉斯加州也有支持無黨籍候選人的歷史，州內登記的無黨派選民比登記的共和黨人或民主黨人總和還多。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110901