泰國寺廟引進健身觀念助僧侶減重 民眾意見兩極

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷3日專電）近半泰國僧侶有過胖問題，清萊府一座寺廟邀請健身教練指導僧侶使用健身器材，引發泰國網友兩極意見，有人認為僧侶不該健身，但也有人認為為了健康而運動並非壞事。

泰國僧侶一天只吃一餐，過了中午後就不能再進食，因此僧侶一早便出門托缽化緣，沿路會有信徒供奉食物，僧侶不能自己煮食物，化緣回來的食物由寺廟裡的工作人員加熱後，僧侶再進食，泰國僧侶不挑食，化緣到什麼就吃什麼，過了中午之後只能喝水。

不過現代很多僧侶會喝含糖飲料，加上運動量不足以及久坐不動的生活型態，泰國僧侶有過胖的問題。泰國政府3年前做過1次調查，全泰國35萬名僧侶中，有近一半的人有過胖問題，過胖就容易帶來慢性疾病例如高血壓和糖尿病，泰國政府因此和學術機構合作，推出僧人健康營養專案，希望協助僧侶減重。

民族報（The Nation）報導，一位名叫派汕普拉查通（Phra Paisalprachathon）的住持9月1日在一個名為佛教新聞（Buddist News）的臉書粉絲專頁po出好幾張僧侶使用健身器材的照片，他指出：「我了解到僧侶有過胖以及得到非傳染性疾病的問題，所以我邀請專業人士來幫助我寺廟中的僧侶鍛鍊身體，以便好好照顧自己。」

派汕普拉查通指出，這些照片是在清萊府（Chiang Rai）的一座寺廟中拍攝，清萊府公共衛生單位派出教練協助僧侶正確使用健身器材，健身器材由信徒捐贈。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這篇po文引起泰國網友兩極反應，一派網友認為僧侶不應該健身，僧侶應該隨時保持平靜且從容，而且健身不該是僧侶的責任之一，有網友建議僧侶若要減重，打掃寺廟或是修復寺廟的建築物都比健身更適合。

不過另一派網友則認為僧侶為了自己的健康而運動是好事，例如一位署名July July的網友認為，僧侶也是人，光祈禱不會帶來健康，僧侶如果生病，認為僧侶不該健身的人無法幫助僧侶度過病痛，運動並不是壞事而且可以帶來健康。（編輯：韋樞）1110903