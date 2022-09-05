私人飛機墜毀拉脫維亞沿海 離奇空難4人下落不明

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（中央社斯德哥爾摩4日綜合外電報導）瑞典當局指出，一架在奧地利註冊且載有4名乘客的私人客機今天原定降落在德國，卻偏離航線而墜毀在拉脫維亞沿海，相關救援部門更提到，沒看到有人在飛機駕駛艙內。

這架型號為「賽斯納 551」（Cessna 551）的飛機從西班牙赫雷斯（Jerez）起飛，原定降落德國科隆（Koln），卻偏離航線飛越波羅的海（Baltic Sea）的瑞典領空，然後在晚間8時（格林威治標準時間18時）前墜毀拉脫維亞溫次匹爾斯（Ventspils）附近海域。

瑞典搜救行動負責人安東遜（Lars Antonsson）告訴法新社，當這架飛機持續飛越北歐上空時，德國、丹麥和瑞典的戰機極力試著跟飛機的機組人員取得聯繫，「但他們沒有看到任何人」。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，瑞典救援部門指出，他們已經通報這架飛機的駕駛艙內沒有看到人的狀況。

德國「畫報」（Bild）報導，西班牙和法國出動戰機去攔截這架飛機，但是當靠近飛機時，他們看到沒人坐在駕駛艙內。

客機原本相對穩定地飛行，直到靠近拉脫維亞沿海地區，飛行高度便驟降。安東遜指出，飛機在「燃料耗盡時」墜毀。

目前仍不清楚機上4人的國籍。

安東遜還說，拉脫維亞救難隊正在墜機現場主導搜救行動，並獲得瑞典海岸防衛隊飛機和直升機的協助，但「沒有發現人類遺骸」。

飛機偏離航線的原因尚未能釐清。拉脫維亞當局也還沒對這起空難發表評論。（譯者：陳彥鈞）1110905