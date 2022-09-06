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蒲亭新外交政策方針 捍衛「俄羅斯世界」傳統

2022/9/6 16:44
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（中央社倫敦5日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天批准基於「俄羅斯世界」概念的新外交政策方針。保守派思想家拿此一概念來合理化在國外進行干預，以支持俄語人士的行為。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）在俄羅斯—烏克蘭戰爭爆發6個多月後公布的31頁「人文政策」中指出，俄羅斯應「保護、捍衛和推進俄羅斯世界的傳統和理念」。

這項政策方針雖以軟實力策略的樣貌呈現，但載入圍繞俄國政治和宗教的官方政策理念中。這些理念為部分強硬派人士所用，合理化俄國入侵烏克蘭以及支持烏東親俄地區的作法。

政策指出：「俄羅斯聯邦會向海外同胞提供支援，以確保他們的權利獲得滿足、利益得到保障、俄羅斯文化認同得以維續。」

政策還說，俄國與海外同胞的連結，讓俄國能「在國際舞台上強化其作為民主國家、竭力打造多極世界的形象」。

蒲亭多年來強調，約2500萬俄裔在蘇聯1991年垮台後，發現自己住在俄國以外剛獨立國家的悲慘命運。他還說，蘇聯垮台是地緣政治災難。

新政策指出，俄國應持續加強與斯拉夫國家、中國、印度的合作，並進一步強化與中東、拉丁美洲和非洲的關係。（譯者：鄭詩韻/核稿：何宏儒）1110906

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