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阿爾巴尼亞控伊朗網攻宣布斷交 要外交官限時離境

2022/9/7 20:49（9/7 21:02 更新）
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阿爾巴尼亞總理拉瑪（圖）7日宣布與伊朗斷交，並下令伊朗外交官和使館人員24小時內離境。（路透社）
阿爾巴尼亞總理拉瑪（圖）7日宣布與伊朗斷交，並下令伊朗外交官和使館人員24小時內離境。（路透社）
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（中央社阿爾巴尼亞首都地拉那7日綜合外電報）巴爾幹半島國家阿爾巴尼亞調查7月一起網路攻擊案後，總理拉瑪（Edi Rama）今天宣布與伊朗斷交，並下令伊朗外交官和使館人員24小時內離境。

路透社報導，拉瑪在寄給媒體的視訊聲明中說：「政府決定立即結束與伊朗伊斯蘭共和國的外交關係。」

拉瑪說：「深度調查提供我們無可爭辯的證據，證明對我國的網路攻擊，是由伊朗伊斯蘭共和國透過4個執行攻擊的涉案團體所策劃和支持。」

拉瑪表示：「這種極端回應…與網攻嚴重性和風險完全相稱。網攻恐癱瘓公共服務、清除數位系統，還駭入國家紀錄、竊取政府內網電子通訊，並引發國內混亂不安。」

伊朗駐地拉那（Tirana）大使館未立即回應。

華府今天也表示，美國斷定伊朗需為阿爾巴尼亞7月15日的網攻和隨後的駭客行動負責，對於北大西洋公約組織（NATO）盟邦遭遇這種行動，美國將追究德黑蘭政府的責任。

伊朗與阿爾巴尼亞從2014年起關係緊張，當年阿爾巴尼亞收容大約3000名流亡反對派團體「伊朗人民聖戰者組織」（People's Mujahideen Organization of Iran, Mujahideen-e-Khalq）成員，這些人安頓在阿國主要港口杜拉索（Durres）附近一處營地。

阿爾巴尼亞曾宣稱數度阻止伊朗特工對這個伊朗反對派團體的攻擊計畫。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110907

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