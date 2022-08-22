阿聯恢復派任駐伊朗大使 時隔6年尋求改善關係

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（中央社杜拜21日綜合外電報導）阿拉伯聯合大公國今天表示，阿聯駐德黑蘭大使將在近日恢復履職。阿聯6年前降低與伊朗外交關係層級，以示力挺沙烏地阿拉伯。

法新社報導，阿聯外交部聲明指出：「大使塞福（Saif Mohammed al-Zaabi）未來幾天將恢復駐伊朗大使館職務，為進一步推展雙邊關係作出貢獻。」

聲明又說，此舉目的在「實現兩國及更廣泛地區的共同利益」。

隨著中東政治陣營情況的轉變，阿聯總統顧問加爾加希（Anwar Gargash）曾在7月中旬呼籲緩和區域緊張局勢，並釋出訊息說阿聯大使可能重返德黑蘭。

在2016年，沙烏地阿拉伯處決什葉派穆斯林神職人員尼姆（Nimr al-Nimr）後，伊朗抗議人士襲擊沙國駐伊朗外交使館。阿聯當時降低與伊朗外交關係層級，以示和沙國團結一致。其他波斯灣國家包括科威特在內，也採取了類似行動。

伊朗本月稍早表示，科威特已經派任駐德黑蘭大使；這是自2016年以來首次。

據當時阿聯官方媒體報導，阿聯和伊朗外交部長在7月曾經電話交談，討論要加強雙方關係。

石油資源豐富的阿聯先前曾表示，波灣國家應參與「集體外交」行動，以和伊朗達成協議。伊朗一直以來與西方強權國家談判，討論恢復2015年核子協議。

歐洲聯盟（EU）和美國16日表示，他們已在研究伊朗對協議「最終」版本草案的反應。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110822