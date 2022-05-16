阿聯元首哈里發辭世 伊朗外長到訪致哀

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（中央社杜拜16日綜合外電報導）伊朗官媒報導，阿拉伯聯合大公國元首哈里發（Khalifa bin Zayed,）辭世，伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）今天前來阿聯致哀，並歡迎阿聯任命新元首穆罕默德。

自從親伊朗的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今年1月對阿聯發動致命攻擊以來，艾密拉多拉安是到訪阿聯的伊朗最高層級官員。

宿敵德黑蘭和華盛頓展開試圖恢復2015年核子協議的間接談判，但自3月以來遲無進展，不過艾密拉多拉安此行前來阿聯，剛好碰到美國由副總統賀錦麗（Kamala Harris）率領的高層代表團前來阿布達比致哀。

2019年，自波斯灣外海的油輪以及沙烏地阿拉伯的能源基礎設施受到攻擊後，阿聯開始與伊朗來往。

伊朗副外長卡尼（Ali Bagheri Kani）去年11月訪問阿聯，表示兩國同意就雙邊關係開啟新頁。

阿聯強人穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）14日正式獲聯邦最高委員會選為該國元首。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110516