英國女王伊麗莎白二世逝世 演藝等各界名人哀悼

（中央社倫敦8日綜合外電報導）英國在位最久的君主伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）今天辭世，享耆壽96歲。世界各地的音樂界、演藝界名人紛紛表達他們對女王的悼念和致敬。

授封爵士的英國歌手和作曲家艾爾頓強（Elton John）

「與全國其他人一樣，知曉伊麗莎白女王陛下辭世，令我深感悲痛。她在世時鼓舞人心，並以優雅、正直以及真誠關懷人心的暖意，帶領國家度過一些最光榮與最黑暗的時期。從我還是孩童到今日，伊麗莎白女王都占有我生命很大的一部分，我會非常想念她。」

飾演詹姆士龐德（James Bond）英國演員丹尼爾克雷格（Daniel Craig）

「像許多人一般，知道今天這則消息讓我非常悲傷，我的思念與王室家族、她所愛和所有愛她的人同在。她留給後人的一切無與倫比，將會被深深懷念。」

英國歌手奧茲奧斯朋（Ozzy Osbourne）

「我與我的國家對我們最偉大的女王辭世同表哀悼。我懷著沉重的心情地說，想到英國沒有伊麗莎白二世，令人感到難以承受。」

英國歌手里歐娜路易斯（Leona Lewis）

「知道我們女王辭世令人深感悲痛。尤其是她是一位母親、祖母及曾祖母。我向王室致上最深切的哀悼。」

音樂劇作曲家安德魯洛伊韋伯（Andrew Lloyd Webber）

「對我整個人生而言，女王不僅是英國和她心愛的大英國協的精神支柱，也是以終身報國啟發全世界的人物。世人將銘記，她遺留的風範猶如無私的指路明燈，指向全世界人類同胞的愛、理解和讚美，無論他們的種族或信念為何。我和我的妻子麥德琳（Madeleine）對這項消息感到悲痛萬分，我們掛念女王陛下家族並為他們祈禱。」

英國歌手和作曲家米克傑格（Mick Jagger）

「在我成長過程中，伊麗莎白二世女王陛下一直都在。我能回想在我還是小孩時，在電視觀看她的結婚精彩片段。我記得她是一位美麗的年輕女士，直到她成為這個國家鍾愛的一位祖母。我對王室寄予最深切的慰問。」

多媒體藝術家小野洋子（Yoko Ono）

「我們在伊麗莎白二世女王陛下辭世後向王室致上最深切的慰問，她是一位堅忍不拔、深具影響力的女性，在位70年期間展現了正直、端莊、優雅和愛心。獻上我們的愛，小野洋子和西恩藍儂（Sean Ono Lennon，小野洋子和約翰藍儂之子）。」

演員兼社會運動人士喬治武井（George Takei）

「伊麗莎白二世在96歲高齡離世。在她一生中，女王見到一個國家和世界的轉變。應該沒有人能夠像她一般。」

星艦迷航記（Star Trek）演員威廉沙特納（William Shatner）

「得知伊麗莎白女王陛下辭世令人深感悲痛。」

美國女星珍妮佛嘉娜（Jennifer Garner）

「真是一位優雅、令人難以置信的女性。」（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110909