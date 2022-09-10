邁向低碳社會 東京擬2025年強制新屋裝太陽能板

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本東京都政府為實現低碳社會目標，宣布將從2025年4月起強制包括獨棟住宅在內的新建築物安裝太陽能光電板的政策方針，待完成相關條例修正並經兩年公告期後上路。

日本富士新聞網報導，東京都政府宣布一項基本方針，要求轄內新蓋的獨棟住宅等建築物，從2025年4月起必須安裝太陽能光電板。

東京都知事小池百合子說，為了順利啟動這項制度，有必要獲得東京都民眾及業者的理解及配合。

她說，為助東京都實現低碳社會的目標，東京都政府將團結一致，全力以赴。

在住宅等部分，總樓地板面積未達2000平方公尺的中小規模建物，安裝太陽能光電板的義務不在購屋者身上，而是由營建商負責；在大廈等總樓地板面積大於2000平方公尺的新建建物部分，則強制建商設置太陽能光電板。

讀賣新聞提到，為了這項新政策方針，今年底前將修改相關條例。

東京都政府預估，只要家戶安裝太陽能光電板，供電可占一般家庭一年必須電量約8成，藉由節省下的電費與售電所得，大約10年可以回收安裝費用。

每日新聞報導，東京都政府預計今年底前讓相關條例通過，經過兩年公告期後正式上路。這種強制獨棟住宅設置太陽能光電板的條例，將成日本首例。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110910