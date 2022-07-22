日本疫情急速擴大 單日新增確診首度逾19萬例

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本COVID-19疫情快速擴散，今天全國新增確診病例首度突破19萬，連續3天創新高；東京今天新增確診逾3萬例，連續2天創新高。

日本放送協會（NHK）報導，日本今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診19萬5161例，刷新21日單日新增確診逾18萬6000例的紀錄，連續3天創新高。

日本47都道府縣有22都道府縣今天新增確診病例創單日新高。

東京今天新增確診3萬499例，昨天新增3萬1878例，連續2天創新高。和昨天一樣，東京都今天也是確診者以20多歲者居最多，確診7235例，占全體20.7%；65歲以上的高齡者有2736例，占7.8%。

東京都今天需用到葉克膜進行治療的重症患者有15人，同昨天。此外，東京都通報今天因確診死亡者有7人，年紀最小的20多歲，年紀最大的90多歲。

確診病例急增，東京都知事小池百合子今天在記者會被問及是否有限制行動的必要性。她表示，東京都以守護市民性命為優先考量，將列舉當務之急的項目，依序重點實施。她還說，將觀察疫情和病床使用率等情況，參考政府和專家意見等，超前部署。

為鼓勵東京都的年輕人施打第3劑疫苗，東京都政府設立臨時疫苗接種站，民眾不需事先預約也可接種。

今天施打疫苗的接種站設於東京都武藏野市的工商會館會議室，僅限這一天。此外，也預定28、29日在JR新橋車站前的SL廣場設臨時施打疫苗站，民眾不需預約就可打疫苗，時間是當地時間下午5時半至8時半之間。

日本厚生勞動省（衛生福利部）今天宣布，有關與確診者同住的家屬、密切接觸人士的自主隔離期由現行的7天縮短為5天；若持續做抗原檢查都呈現陰性反應，第3天可解除隔離。（編輯：陳惠珍）1110722