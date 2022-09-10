攸關日本安保政策 沖繩知事選舉9月11日投開票

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（中央社東京10日綜合外電報導）作為攸關日本安全保障政策的選戰，9月11日投開票的沖繩縣知事選舉備受關注，也是各政黨認為最重要的地方選舉之一，主因美軍基地遷建造成民意對立，選舉結果將左右遷建進展。

為何一場地方選戰會跟日本安全保障有所關聯？日本經濟新聞分析，因為日本境內高達7成的美軍設施都位於沖繩縣，跟日本安全保障及日美同盟有關的駐日美軍基地問題，往往都會成為沖繩縣知事選戰中的一大焦點。

日美兩國政府從1996年達成歸還普天間基地協議以來，有關基地遷移的爭議將沖繩民意一分為二。

普天間基地是美軍陸戰隊航空部隊的主要基地，部署了直升機與MV-22魚鷹運輸機，除扮演對中國等國嚇阻力的角色外，也作為發生事態時將部隊投射到前線的重要據點。

不過，普天間基地位於沖繩市區，長期帶來事故危險及噪音問題，讓基地遷建成為首要之務。

沖繩縣知事選舉的結果，可以作為顯示有關基地遷建輿論動向的一項標準。知事擁有同意填海造陸的權限，可以左右基地遷建的進展。

沖繩目前的政府反對將普天間基地遷移到邊野古地區，也不同意防衛省的基地設計變更申請。一旦新選出的知事屬於同意遷建這一派的話，沖繩縣政府未來就有可能轉為同意遷建。

再看過去沖繩縣知事的選戰結果，從1972年沖繩回歸日本政府以來共舉辦過13次知事選舉，自民黨等推薦的保守派候選人贏過7次，受到改革派力挺的候選人當選過6次，雙方可說伯仲之間。

但最近兩次的2014年及2018年選戰，是由改革派人士力挺的已故前知事翁長雄志，及繼承翁長雄志遺志的現任知事玉城鄧尼當選。

琉球新報報導，沖繩縣9月11日將舉行多項選舉投開票，包括知事、宜野灣市長等4市町村長、24個市町村議員及沖繩縣議員補選。

受到今年第12號颱風梅花接近影響，宮古島市的大神島已將沖繩縣知事投票日提前到9月9日舉行；除了部分投票所外，多數地區今天都舉行事前投票。

這次角逐知事選舉共有3人，包括61歲前眾議員下地幹郎、58歲前宜野灣市長佐喜真淳，及尋求連任的62歲現任知事玉城鄧尼。

宜野灣市長由68歲現任市長松川正則，對決61歲的無黨籍新人仲西春雅。

沖繩時報報導，在沖繩縣知事選戰中，是否同意將邊野古作為普天間基地遷建地，以及各自主張的經濟對策等議題成為主要爭論焦點。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110910