沖繩知事選舉 反美軍基地現任知事玉城鄧尼連任

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本沖繩縣知事選舉今天投開票，由反對將美軍普天間基地遷移到邊野古地區的現任知事玉城鄧尼勝選連任。

這次參選沖繩縣知事的3人都是無黨籍，分別是61歲前眾議員下地幹郎、執政自民黨與公明黨推薦的58歲前宜野灣市長佐喜真淳，及尋求連任的62歲現任知事玉城鄧尼。

附近海域的局勢日益緊張，令沖繩人愈來愈感到憂心，因為比起東京，沖繩距離台灣更近。美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）先前訪問台灣後，中國演習時發射5枚飛彈落入了沖繩附近海域、日本的專屬經濟區內。

沖繩縣知事選舉攸關日本安全保障政策，因此備受關注。由於日本境內高達7成的美軍設施位於沖繩縣，因此駐日美軍基地問題往往會成為沖繩縣知事選戰中的一大焦點。

儘管日本首相岸田文雄所屬的自民黨呼籲增加國防預算以對抗中國，但反對基地遷移的沖繩知事玉城鄧尼在今天的選舉中成功連任，擊敗自民黨支持、主張美軍基地遷移的佐喜真淳。

日美兩國政府從1996年達成歸還普天間基地協議以來，有關基地遷移的爭議將沖繩民意一分為二。

普天間基地是美軍陸戰隊航空部隊的主要基地，部署了直升機與MV-22魚鷹運輸機，除扮演對中國等國嚇阻力的角色外，也作為發生事態時將部隊投射到前線的重要據點。

不過，普天間基地位於沖繩市區，長期帶來事故危險及噪音問題，讓基地遷建成為首要之務。

然而，先前民調顯示，55%沖繩選民反對美軍基地遷移。

玉城鄧尼在選前主張，不能讓美軍在名護市邊野古地區建設新基地，且為了早日解除美軍普天間基地的危險性，一定要實現關閉及歸還。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110911