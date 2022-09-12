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菲律賓放寬口罩令 戶外開放空間不強制戴口罩

2022/9/12 18:38（9/12 18:51 更新）
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菲律賓總統府12日宣布，即日起，在戶外開放空間不強制戴口罩。圖為馬尼拉民眾仍戴口罩出門。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年9月12日
菲律賓總統府12日宣布，即日起，在戶外開放空間不強制戴口罩。圖為馬尼拉民眾仍戴口罩出門。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年9月12日
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（中央社記者陳妍君馬尼拉12日專電）菲律賓總統府今天宣布，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已簽署行政命令，即日起，在戶外開放空間不強制戴口罩。

這項行政命令寫道：「特此允許在開放空間和通風良好、不擁擠的戶外區域，可自主戴口罩。」

但菲國民眾在室內、搭乘大眾運輸工具及在戶外無法保持社交距離時，仍須戴口罩。

另外，這項行政命令表示，「強烈鼓勵」未完全接種疫苗者、老年人和免疫功能低下者戴口罩，並保持社交距離。

菲律賓強制口罩令至今逾2年。馬尼拉當局於2020年4月2日宣布，呂宋島所有居民只要出門就必須戴口罩。

ABS-CBN新聞網報導，菲國新聞部長安赫萊斯（Trixie Cruz-Angeles）說，這項行政命令「即刻生效」。

她表示，菲律賓將視成效分階段放寬口罩令，希望年底前能實施室內自主戴口罩措施。

菲律賓衛生部今天通報，9月5日到11日，菲國新增1萬5379例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，平均每天新增2197例，較上週減少10%。5日到11日有300人染疫不治。

截至11日，菲國完整接種COVID-19疫苗者達7277萬721人，1855萬2043人已接種加強劑，93.18%目標群體（總人口的70%）已完整接種疫苗。（編輯：周永捷）1110912

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