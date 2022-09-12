聯合國報告：全世界有5000萬人處於奴隸狀態

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（中央社日內瓦12日綜合外電報導）聯合國國際勞工組織（ILO）今天公布現代奴隸制調查報告顯示，全世界約有5000萬人被迫違反意願工作或結婚，數字較過去增加。

路透社報導，ILO指出，諸如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、武裝衝突，以及氣候變遷等種種危機，導致工作與受教權遭受前所未有衝擊，加劇極端貧窮與被迫遷徙的情況發生。

報告指出，相較於上次統計的2016年，處於奴隸狀態的人數增加約930萬人。

根據最新數據，在2021年約有2760萬人被迫強制勞動，當中超過330萬人為孩童，另有2200萬人被迫結婚。

ILO發現，強制勞動有過半數發生在中高所得，或是高所得國家，發生在移工身上的機率是一般工人的3倍以上。

報告提到，即將在今年11月舉辦世界盃足球賽的卡達，在準備比賽期間出現許多違反移工勞工權益的指控。

不過報告指出，自從ILO在2018年4月於卡達首都杜哈（Doha）開設辦公室以來，卡達數十萬名移工的居住與工作條件都出現「顯著改善」，不過在施行新勞動規範方面仍有困難。

ILO也點出中國部分地區的強制勞動疑慮，提到前聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）8月31日公布的報告。

巴舍萊那份報告說，從中國政府應用各項反恐和反「極端主義」策略的脈絡看來，新疆「出現重大侵犯人權情事」；中國的行為「可能」構成國際罪行，尤其是違反人道罪。

中國則否認相關指控。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110912