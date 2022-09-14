AIT處長孫曉雅：美台下月將討論晶片法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日綜合外電報導）美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅今天說，美國下月將與台灣舉行會談，商討促進美國半導體業發展的美國新法。

美國總統拜登上月將晶片法案（CHIPS and Science Act）簽署成法，授權挹注約520億美元的政府補助，推動美國半導體的生產與研究，並為投資晶片廠提供約240億美元的稅收減免。

美國一直鼓勵外國科技公司到美國製造，政府已對台灣的台積電與環球晶圓股份有限公司的投資表示歡迎。

孫曉雅在一場產業論壇上表示，「台美科技貿易暨投資合作架構」（US-Taiwan Technology Trade and Investment Collaboration framework, TTIC）協助提升並優先安排美台經濟往來。

孫曉雅提到去年推出的TTIC時說：「TTIC是有影響力的平台，我們已運用此平台應對半導體領域的諸多挑戰，像是對數個行業造成不利影響的嚴重晶片短缺。」

她又說，TTIC架構下的下一個「交流互動」，將於10月12日到14日在華府登場。

孫曉雅說：「在這次活動上，我們打算舉辦圓桌討論會，分享更多關於晶片法如何在美國實踐的意見。」

「除了讓台灣透過晶片法提供的獎勵，投資硬體與技術外，美國也尋求台灣業界的持續支持，讓我們將這邊的人才與創新生態系統連結到美國與其他理念相近的夥伴。」（譯者：張曉雯/核稿：楊昭彥）1110914