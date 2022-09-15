習蒲會將登場 台灣和烏克蘭議題成焦點

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俄羅斯總統蒲亭（右）和中國國家主席習近平（左）將在15日進行會談，台灣和烏克蘭議題將成為焦點。圖為蒲亭2016年訪北京與習近平會面。（中新社）

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（中央社烏茲別克撒馬罕15日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭和中國國家主席習近平以及一些亞洲國家領袖，今天起在絲路古城撒馬罕舉行區域安全會議。蒲亭和習近平將在今天會談，台灣和烏克蘭議題將成為焦點。

路透社報導，兩人計畫在會中討論台灣和烏克蘭議題。

除蒲亭和習近平外，還有來自印度、巴基斯坦、土耳其、伊朗和幾個國家的領袖參加為期兩天的上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）會議。這場峰會號稱對西方的全球影響力帶來挑戰。

法新社報導，主要峰會將在明天召開，但俄羅斯和中國領導人的會面則在今天登場，成為外界關注焦點。

兩人會談前已抵達撒馬罕（Samarkand），豔陽下蒲亭從專機步出，在停機坪上受到儀仗隊的歡迎，然後進入座車，黑色的車隊迅速離開。

對蒲亭而言，值此俄軍在烏克蘭戰場面對重大挫敗時刻，這場峰會是展現國際社會無法孤立莫斯科的機會。

對習近平來說，則是他自疫情爆發兩年多來首次海外出訪，是提高他全球政治聲望的機會，尤其在中共10月召開20大之前。

對這兩位領導人而言，這場峰會是展示不把西方放在眼裏的機會，特別是對美國。華府不但帶頭制裁俄羅斯入侵烏克蘭，還在最近展現對台灣的支持，激怒了北京當局。

克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）本週在莫斯科告訴媒體：「上海合作組織在以西方為中心的組織外提供了一個實質替代選項。」

他說：「上海合作組織所有成員支持一個公平正義的世界秩序。」他還說，這場峰會在地緣政治出現重大變化之際召開。

上一次習蒲會是在今年2月北京冬奧期間舉行，兩人會面後不久，俄羅斯揮軍入侵烏克蘭。

北京迄今未明白表態支持莫斯科揮軍烏克蘭的軍事行動，但在克宮入侵這6個多月間，習近平表明支持俄羅斯的主權和安全，持續和莫斯科建立經濟和戰略關係。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110915