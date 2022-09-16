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俄：輸往中國天然氣管線將取代北溪2號

2022/9/16 13:32（9/16 13:40 更新）
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俄國將以通往亞洲的西伯利亞之力2號取代通往歐洲的北溪2號天然氣管線。（示意圖／圖取自Pixabay 圖庫）
俄國將以通往亞洲的西伯利亞之力2號取代通往歐洲的北溪2號天然氣管線。（示意圖／圖取自Pixabay 圖庫）
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（中央社烏茲別克撒馬罕15日綜合外電報導）俄羅斯能源部長諾瓦克今天表示，俄國通往中國的天然氣管線將取代俄烏戰爭期間遭停用、通往歐洲的北溪2號。

法新社報導，諾瓦克（Alexander Novak）在接受俄羅斯電視台 Rossiya-1訪問時被問到俄國會否以通往亞洲的西伯利亞之力2號（Force Siberia 2）取代通往歐洲的北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線時，直接回答「會的」。

當天稍早，諾瓦克在訪問烏茲別克期間表示俄羅斯與中國很快會簽署協議，透過「西伯利亞之力2號」天然氣管線，每年輸送「500億立方公尺的天然氣」。

這個量幾與北溪1號（Nord Stream 1）550億立方公尺的最大輸氣量相當，但北溪1號9月2日起已關閉；北溪1號輸氣終端在德國，俄羅斯供應歐盟的天然氣有1/3是經北溪1號輸送。

途經蒙古的西伯利亞之力2號將為亟賴能源的中國經濟提供及時雨，從而將取代本為德國長年支持、卻被華府視為眼中釘的北溪2號；西方盟國在俄國2月入侵烏克蘭後已割捨北溪2號。西伯利亞之力2號管線將於2024年動工。

諾瓦克表示，俄羅斯2022年對歐盟的天然氣出口「會減少約500億立方公尺」。

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在此同時，諾瓦克表示自2019年底通往中國東北的西伯利亞之力1號（Force Siberia 1）管線，營運商－俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）如今將增加輸氣量達每年200億立方公尺。

西伯利亞之力1號將於2025年達最高輸氣量，每年將達610億立方公尺而超越北溪1號。這當中380億立方公尺將依俄中2014年所簽署的合約，輸送給中國石油天然氣集團（CNPC）。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110916

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