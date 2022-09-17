美將領：中國具備核三位一體 美核武可嚇阻侵台

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統拜登提名接掌戰略司令部的柯頓警告，中國作為崛起的核武國家，帶來歷史性威脅和挑戰。但他也說，美國核武有助於約束俄國在烏克蘭的行動，也可防止中國奪取台灣。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）和美國軍事報「星條旗」（Stars and Stripes）報導，空軍上將柯頓（Anthony Cotton）昨天在聯邦參議院軍事委員會任命聽證會上表示，從2018年至今，美軍對中國核能力的評估已發生巨大變化，當年評估是認為北京取得了「最低限度核子嚇阻力」；他說，當時五角大廈的評估也認為中國的野心是著重於成為「區域霸權」。

但近年情況開始有所轉變，因為中國持續全力擴張核能力，並加強對美國及其區域盟友的侵略姿態。

五角大廈最新的核態勢評估報告已於今年3月提交給國會，目前尚未公開，但柯頓昨天的證詞似乎預先透露了一些重要的調查結果。

柯頓說：「我們看到他們的核武正驚人擴張。在我看來，這不是最低限度的嚇阻力。他們現在擁有貨真價實的核三位一體能力。」這意味中國解放軍擁有能夠在陸海空作戰的核武能力。

他也說，複製美國對俄羅斯採取的方法，已經不足以化解中國構成的核威脅。柯頓說：「從理論上看，（中俄）採取不同的行動」。

委員會主席利德（Jack Reed）向柯頓表示：「我們需要認真考慮，我們正進入一個新的三方核武競爭時代。」

柯頓說：「我們需要更深入了解中國的核戰略…歸根究柢，俄國和中國都明白，我們擁有強大、有韌性的核力量。」

他還說，美國必須認真對待莫斯科或北京的威脅，特別是在涉及台灣的潛在衝突時。

柯頓表示：「如果擁有可靠的嚇阻力，將使他們在與我們交手之前三思而行。」（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1110917