美國防部將台納入中國辦公室 議員批發出錯誤訊號

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（中央社記者江今葉華盛頓16日專電）美國新聞網站Politico報導，美國國防部進行行政變革，將台灣事務納入中國辦公室，引來美國國會議員與前官員抨擊，認為這項調整向北京發出錯誤訊號，亦即美國正在調整政策，朝向中國樂見的方向。

Politico今天報導，美國國防部證實台灣將納入中國事務副助理部長蔡斯（Michael Chase）的職權範圍。美國防部發言人薩波（John Supple）表示，這項變革將能提高效率並協調政策，使官員與領導階層以及包括國務院在內的其他行政部門官僚結構維持一致。

薩波指出，這項轉變絕非顯示美國的一中政策、對盟國與夥伴的承諾，或是專注於維護自由開放印太地區的改變。

過去中國、台灣與日本、韓國、澳洲等國家事務都由負責東亞事務的國防部副助理部長主導。2019年6月，五角大廈將中國獨立出來，設立專責處理中國事務辦公室。

曾親訪台灣宣布美國首批贈台疫苗的美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）向Politico表示，任何削弱美國協助台灣自衛的行動都是「非常糟糕的主意」，將台灣納入中國事務，是向北京發出錯誤訊號，亦即他們可以主導美國與這個民主島嶼的關係。可能更糟的是，這將讓北京能就美國對台安全需求進行商議。

前美國國防部東亞事務副助理部長柯林克（Heino Klinck）表示，中國不會將此解讀為巧合，這是無意或天真地暗示美台關係是美中關係的子項。

柯林克擔憂，在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發所謂的第4次台海危機之後，這將在無意中向中國、台灣與區域傳遞訊息，亦即美國正在調整政策，朝向對中國有利的政策改變。

前美國國防部印太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）指出，將台灣放入中國事務中，將使台灣不可避免地會受到較少關注。鑑於中國的規模，台灣成為子項幾乎是不可避免，傳統上台灣一直被視為中國事務的一個問題，這項調整將使情況回到過去。

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他表示，北京可能會樂見此舉，因為「看起來台灣是中國的一部分」。

曾任美軍太平洋司令部高級顧問的華府智庫「美國企業研究所」（AEI）研究員塞耶茲（Eric Sayers）認為，組織上，將台灣留在負責日本、澳洲等事務的東亞辦公室更為合理，因為這些國家與美國有密切軍事關係。將盟友與合作夥伴統一在一位副助理部長之下，讓中國辦公室能更集中處理北京也較為合理。（編輯：林憬屏）1110917