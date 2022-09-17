英王查爾斯三世驚喜訪問 與排隊瞻仰民眾談話

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）英國倫敦連日來有數以萬計民眾大排長龍瞻仰女王伊麗莎白二世靈柩，要對這位英國在位最久的君王致敬。國王查爾斯三世與兒子威廉王子今天驚喜造訪，與排隊民眾談話。

法新社報導，查爾斯三世（Charles III）與威廉王子（Prince William）現身蘭貝斯橋（Lambeth Bridge）與民眾握手閒聊。許多民眾徹夜排隊，就是為了前往國會大廈西敏廳（Westminster Hall）瞻仰女王靈柩。

英國廣播公司（BBC）報導，民眾見到突然出現的國王相當興奮，爭相與他拍照和握手。

查爾斯三世對一位民眾說，「希望你昨晚沒有凍著。」

他還停下來與一名抱著柏靈頓熊（Paddington Bear）玩偶的女子說話。她告訴國王，自己來自秘魯。

查爾斯三世沿著排隊隊伍前進，群眾呼喊著「加油」、「天佑國王」，一旁維安人員不斷提醒民眾，「把手機放下來，（和他們）握手，享受這一刻吧」。

威廉王子也不斷與群眾握手。有人對他說，在排隊時認識了好朋友。還有一名女子告訴他，很高興能來這裡排隊。還有一名女子正在講電話，趕緊向對方說，「不好意思，我現在不方便講話，我剛看到了威廉王子」。

繼前英格蘭國家足球隊隊長貝克漢（David Beckham）昨天被目擊出現在人龍當中之後，英國女子田徑名將霍姆斯（Kelly Holmes）今天也被目擊到在現場排隊。（譯者：戴雅真/核稿：楊明暐）1110917