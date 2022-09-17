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瞻仰女王靈柩太踴躍 英政府籲民眾勿再加入排隊

2022/9/17 19:55（9/17 20:41 更新）
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因為民眾過於踴躍，英國政府17日籲請民眾不要出門加入瞻仰伊麗莎白二世女王靈柩的行列。圖為女王靈柩。（路透社）
因為民眾過於踴躍，英國政府17日籲請民眾不要出門加入瞻仰伊麗莎白二世女王靈柩的行列。圖為女王靈柩。（路透社）
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（中央社倫敦17日綜合外電報導）英國政府今天籲請民眾，不要出門加入瞻仰伊麗莎白二世女王靈柩的行列，因為民眾在這方面十分踴躍，以致必須排隊至少24小時才能接近女王的靈柩。

路透社報導，帶著莊嚴心情絡繹不絕瞻仰女王靈柩的民眾已有數萬人，他們長時間排隊等候，經過了寒夜，只為對這名英國在位最久的君王致敬，證明了人民對她的敬愛。

英國文化媒體暨體育部今天凌晨1時表示，如果有意瞻仰女王靈柩的民眾過於踴躍，該部將阻止民眾繼續加入排隊行列；並說，「請別再去了」。

女王靈柩在蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh）停靈24小時後，向南空運至倫敦，然後以車輛沿著平日熙來攘往的街道運送至白金漢宮，當時即有數萬民眾蜂湧上街目送覆蓋著英國國旗的女王靈柩經過眼前。

新國王查爾斯三世昨晚與3名手足安妮（Anne）公主、安德魯（Andrew）王子和愛德華（Edward）王子一同在靈柩邊守夜。至於他們的8名子女今天稍後也將守夜，包括查爾斯三世的兩個兒子威廉（William）王子和哈利（Harry）王子。

60歲的房地產仲介鮑尼法斯（Sarah Boniface）昨晚在瞻仰靈柩後步出國會大廈西敏廳（Westminster Hall）時雙眼噙淚，面帶感傷。她已排隊14個小時，在跟從隊伍走過女王靈柩時也見到了在旁守夜的查爾斯三世國王。

她說：「等候的每一分鐘都值得。每一分鐘。我很幸運能向女王致敬，也見到了新國王。」（譯者：張佑之/核稿：楊明暐）1110917

英國國王查爾斯三世（左）17日和排隊的民眾握手致意。（路透社）
英國國王查爾斯三世（左）17日和排隊的民眾握手致意。（路透社）
英國民眾必須排隊至少24小時才能接近女王的靈柩。（路透社）
英國民眾必須排隊至少24小時才能接近女王的靈柩。（路透社）
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