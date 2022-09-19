以色列稱遭攻擊 部隊進入敘利亞追捕「疑犯」

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（中央社耶路撒冷19日綜合外電報導）以色列武裝部隊今天越界進入敘利亞，向4名「沿著邊界柵欄投擲物體」的人開火，其中1人受傷。

法新社報導，經常在敘利亞境內進行空襲的以色列，鮮少公開承認越界行動。以軍發布聲明稱，在以色列占領的戈蘭高地（Golan Heights）哈斯平（Haspin）附近，「偵察兵發現4名疑犯」，但未提供任何有關他們所投擲物體的具體訊息。

聲明補充說，以色列國防軍「派士兵前往現場，越過邊界並採取行動…向其中一名疑犯的雙腿開火」。

軍方稱，受傷的疑犯「被直升機運送到以色列一所醫院」，其狀況尚不清楚，以軍也未提及其他3人的遭遇。

以色列很少評論以軍在敘利亞的行動，除非是直接回應以色列軍方認為對以國主權構成立即威脅所採取的行動。

不過以色列承認，自2011年敘利亞爆發內戰以來，以軍已在該國進行了數百次空襲，目標包括政府陣地和伊朗支持的部隊。

以色列在1967年的六日戰爭中，奪占1200平方公里的敘利亞戈蘭高地土地並將其併吞，此舉從未獲得國際社會承認。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110919