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全球最專制的國家之一 赤道幾內亞廢除死刑

2022/9/20 14:26（9/20 14:37 更新）
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（中央社加彭首都自由市19日綜合外電報導）國家電視台今天援引赤道幾內亞總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）簽署的新法宣布，赤道幾內亞已廢除死刑。赤道幾內亞是全球最專制的國家之一。

法新社報導，赤道幾內亞副總統曼格（Teodoro Nguema Obiang Mangue）在推特表示，總統簽字生效後，這個富產石油的中非國家已「完全廢除」死刑。

曼格在推特寫道：「我用大寫來為這個特別的時刻留下印記：赤道幾內亞已經廢除死刑。」他是恩格瑪的兒子，被視為可能的接班人。

根據「國際特赦組織」（Amnesty International）說法，赤道幾內亞上一次執行死刑是在2014年，但國際非政府組織和聯合國經常指責該國政府強迫失蹤、任意拘留和酷刑。

死刑在30多個非洲國家仍然合法，不過近年來只有約一半執行死刑。

一位國家電視台記者在新聞節目的尾聲表示，廢除死刑「對我國而言，是歷史性的」事件。

新法已事先取得國會批准，將在國家公報公布的90天後生效。國會100位議員中，只有1位不是執政黨人。

80歲的恩格瑪執政超過43年，是排除君主制國家之外的世界紀錄。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110920

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