影展開幕片「我的兒子是死刑犯」 瑞典迴響熱烈

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「我的兒子是死刑犯」紀錄片導演李家驊（圖右）在瑞典台灣影展分享拍片經歷與台灣社會對死刑的討論。（瑞典代表處提供）中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩傳真 111年9月16日

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩16日專電）由台灣駐瑞典代表處與斯德哥爾摩大學東亞系合辦的首屆台灣影展14日開幕，開幕片「我的兒子是死刑犯」邀請導演李家驊現場座談，引起在場觀眾熱烈迴響與討論。

由駐瑞典代表處與瑞典斯德哥爾摩大學（Stockholm University）首度合作辦理「台灣文化光點計畫」，以「台灣文學與視覺藝術」為主題辦理台灣影展，於14日在斯德哥爾摩民族博物館（Museum of Ethnography）開幕。

開幕片為導演李家驊執導的紀錄片「我的兒子是死刑犯」，放映後的座談中觀眾迴響熱烈。

負責策展的斯德哥爾摩大學亞洲及中東研究系（Department of Asian and Middle Eastern Studies）教授史維格（Irmy Schweiger）表示，台灣是個很值得瑞典認識的地方，因為台灣不僅在政經發展上獲得舉世稱羨成就，在自然生態及歷史文化傳統上展現豐富多樣性，使其在國際學術研究上受到各界青睞，希望能藉這次的活動，開創更多學術研究議題的契機。

現場觀眾中有許多斯德哥爾摩大學東亞系的學生，瑞典籍的學生戴麗婭（Daphne Roland）表示，生在沒有死刑的瑞典，在觀賞這部片之前從未想過是否「支持」或「反對」死刑這個問題，這次有機會透過台灣影展看到台灣對死刑的討論，她覺得非常有意思，戴麗婭也認為，犯錯的人應該承擔刑責，處死太便宜行事了。

同樣是東亞系的歐柏格（Nelly Öberg）告訴中央社，在瑞典很少接觸亞洲文化，就算是死刑的討論也多針對美國的制度，這次的影展讓她開了眼界，更深入的了解東亞文化對死刑的態度與討論。

參與影展的學生林德納（Andreas Lindner）說，在瑞典學習中文的過程中，找尋學習素材比起其他歐洲語言更加費勁，他很高興學校利用台灣光點計畫做了影展與講座等活動，他因此有機會看到平常不會主動去接觸的紀錄片，更加認識台灣。

導演李家驊表示，影片在瑞典放映及座談的經驗很讓他驚喜，許多瑞典觀眾看完紀錄片後的第一個反應是，若有人執意求死而犯行，若將他處死是否會引發後續更嚴重的犯罪效應？這是跟台灣觀眾比較不同的思考角度。

他表示，因為台灣近年來在國際上建立了亞洲民主燈塔的形象，有很多國外觀眾因為這部紀錄片了解台灣依然有死刑，感到十分吃驚。

策展人史維格表示，此次影展的目的就是透過台灣如何面對各種貼近全球脈動的議題，引起觀眾的討論與思考，讓觀眾產生更貼近生活經驗的連結。

學生密索林（Saja Misolin）表示，這次放映讓她開始思考以前不曾想過的問題，她對接下來的影片十分期待。

台灣影展接下來將會播映的影片包括「老鷹之手」及「該死的阿修羅」、「親愛的房客」、「蘆葦之歌」、「賽德克巴萊」、「拉流斗霸」等作品，其中拉流斗霸的導演高俊宏也會在10月到瑞典參加映後座談。（編輯：高照芬）1110916