秋葉原隨機殺人犯加藤智大伏法 岸田內閣2度執行死刑

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2008年6月在東京秋葉持刀殺害7人的日本男子加藤智大，2022年7月26日已被處決。圖為事發現場。（共同社）

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（中央社記者楊明珠東京26日專電）14年前，在東京秋葉原隨機殺人，導致7死10傷的死刑犯加藤智大上午伏法。日本上一次執行死刑是去年12月，這也是去年底上台執政的岸田內閣第2度執行死刑。

日本放送協會（NHK）報導，被收容在東京拘留所的39歲死刑犯加藤智大今天上午伏法。

加藤於2008年6月8日在東京秋葉原的鬧區開卡車往行人區衝撞，並以刀子刺殺路人，造成7人死亡、10人受到輕重傷。他被以殺人等罪名起訴。

東京地方法院2011年3月進行一審，法官判加藤死刑，二審東京高等法院也支持一審判決，但加藤認為判死刑太重，提出上訴。2015年2月，最高法院法官衡量加藤的犯罪動機，認為無酌量的餘地，因此駁回上訴，死刑定讞。

這是岸田內閣去年底執政以來，第2度執行死刑。日本法務大臣古川禎久將召開臨時記者會說明。（編輯：高照芬）1110726