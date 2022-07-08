安倍晉三遭槍擊身亡 日本近年重大攻擊事件盤點

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（中央社東京8日綜合外電報導）在謀殺率低且槍枝管制全球數一數二嚴格的日本，暴力犯罪相當少見。但近幾十年來，仍發生過數起令日本舉國震驚的可怕攻擊事件。

日本前首相安倍晉三今天在一場選舉造勢活動中遭到槍擊身亡，全國上下還處於震驚狀態。以下是法新社整理以安全著稱的日本近年發生的幾起最嚴重攻擊事件：

● 2021年：大阪診所縱火案、東京電車隨機砍人案

去年12月大阪一間身心科診所發生縱火案，造成25人死亡，罹難者被困在一棟複合性大樓4樓空間內。61歲犯嫌谷本盛雄曾在診所就醫，身受重傷的他住院數日後不治死亡。

去年，日本鐵路網及其周邊地區也發生數起攻擊事件，包括萬聖節東京電車隨機砍人案，一名24歲男子砍傷一名乘客並在車廂內縱火，當時他穿著模仿美國漫畫「蝙蝠俠」中知名反派人物「小丑」的服裝。

● 2019年：京都動畫公司縱火案

近年印象中日本最多人死亡的暴力犯罪，便是日本知名動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）的縱火案，奪走36條人命。

2019年7月這場縱火案中，逾半數死者是年輕的工作人員，對全球動漫產業帶來衝擊。

犯嫌青葉真司在縱火後也因燒傷重傷住院，並以謀殺罪名遭到起訴。

在有嚴格建築標準的日本，致命火災並不常見。2001年東京都新宿區一棟歌舞伎町住商混合大樓發生爆炸起火，造成44人死亡，也疑似是縱火引發，但並未找到犯案者。

● 2016年：相模原市安養院濫殺案

2016年7月，位於神奈川縣相模原市綠區的身障者設施「津久井山百合園」，發生19人遭殺害、27人輕重傷的慘劇。凶嫌植松聖行凶動機據稱是出於「極端的優生學」，希望世界上不要有身障人士。

植松聖是「津久井山百合園」離職人員，他在2020年被地方法院判處死刑。他從未否認參與這個可怕的暴行，但辯護律師以他犯案時吸食大麻出現精神障礙為由抗辯。

日本再前一次發生的濫殺事件，是2008年東京秋葉原殺人事件，導致日本縮緊刀槍管制法。當時滿懷怨恨的汽車廠員工加藤智大開卡車在東京熱鬧的秋葉原衝撞逛街群眾，接著拿刀亂砍，造成7死10傷。

● 2007年：日本長崎市長遭黑道槍擊喪命

日本上次高階政治人物遇刺是在1960年，當時日本社會黨領袖淺沼稻次郎被一名17歲右翼青年刺殺身亡。

但在2007年4月，時任長崎市長伊藤一長競選連任時，在競選辦公室附近遭到一名幫派分子槍擊不治。

● 1995年：東京地鐵沙林毒氣事件

將近30年前的1995年3月，奧姆真理教成員在東京地鐵釋放沙林毒氣，導致13死及數以千計通勤者送醫，這是日本至今最惡名昭彰的攻擊事件。

當時數名奧姆真理教教徒在通勤尖峰時間，在東京地鐵列車內5處把裝有沙林液體的容器放在擠滿乘客的車廂內，再刺破容器散布毒氣後逃逸。

事件發生後，警方突襲搜索富士山附近的奧姆真理教總部，在那裡發現能夠生產足以殺死數百萬人的沙林工廠。包括教主麻原彰晃在內，所有13名涉案成員已全數伏法。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110708