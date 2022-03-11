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日本內閣府民調 逾半受訪者認近10年治安惡化

2022/3/11 17:05
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本內閣府民調指出，逾5成受訪者認為「最近10年日本治安惡化」；受訪者最擔心可能受害及感到不安的犯罪，以「特殊詐欺」及「網路犯罪」居上位。

日本富士新聞網報導，雖然逾8成受訪者認為「日本治安良好」，但也有多達54.5%受訪者認為「最近10年日本治安惡化」。不過，根據日本警方所掌握的實際狀況，日本2021年約發生56萬件刑案，已連續7年創二次大戰後新低紀錄。

在社會隨著疫情擴散及數位化持續發展出現變化的情況下，受訪者最擔心可能受害及感到不安的犯罪，以「特殊詐欺」及「網路犯罪」居上位。

至於擔心可能受害及令人感到不安的場所，逾5成受訪者回答「網際網路空間」，超越「一般道路上」及「鬧區市街」。

談到如何看待目前的日本社會，逾6成受訪者回答「網際網路上包括假資訊在內的各種資訊氾濫，變得很容易接觸到」。

民調凸顯多數民眾對駭客入侵等網路犯罪，及在網際網路上被捲入犯罪事件感到不安的現實樣貌，日本警察廳4月將成立網路特別搜查隊，針對網路犯罪跟國際機構合作，積極從事直接調查。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1110311

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