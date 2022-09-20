聯合國大會 秘書長警告各國領袖：世界岌岌可危

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（中央社紐約聯合國總部20日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯今天告訴世界領袖，各國「深陷巨大的全球功能障礙」，沒有準備好或是不願意因應威脅著人類未來與地球命運的重大挑戰。

美聯社報導，第77屆聯合國大會今天開始進行一般性辯論，古特瑞斯（Antonio Guterres）在開幕式致詞時點出烏克蘭戰爭、全球各地衝突持續大幅增加、氣候緊急狀態、開發中國家金融情勢嚴峻、消除貧窮和對所有兒童提供有品質教育等聯合國目標進展倒退等問題。

古特瑞斯說：「我們的世界岌岌可危，而且陷入癱瘓。」

不過他提到，希望還是存在。

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古特瑞斯在偌大的聯合國大會堂中敦促各國領袖，合作和對話是前方唯一的路。他警告:「沒有任何勢力或集團可以單獨發號施令…讓我們齊心協力，如同一個世界聯盟，如同聯合國。」

這是聯合國會員國領袖3年來首度親自出席聯大會議，將處理各種衝突、氣候災難、與日俱增的貧窮和不均，以及自從俄羅斯侵略烏克蘭以來每況愈下的強權分歧。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1110920