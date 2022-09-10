全球依賴化石燃料 聯合國秘書長：大自然反撲 開發中國家付出代價

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（中央社巴基斯坦蘇庫爾10日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯在走訪巴基斯坦因氣候變遷而受洪水肆虐的地區後表示，開發中國家正在為全世界對化石燃料的依賴，付出「可怕的代價」。

巴基斯坦全境1/3被洪水淹沒，相當於英國的國土面積，將近1400人因此喪生，農作物泡在水裡，大水摧毀了住宅、商家、道路、橋樑。

古特瑞斯（Antonio Guterres）希望他的訪問，能激發各方對巴基斯坦的支持；巴國至少需要100億美元來修復受到破壞的基礎設施。

在前往一些受洪水影響最嚴重的地區前不久，古特瑞斯推文說：「由於排放大國持續大量使用化石燃料，不願妥協，巴基斯坦和其他開發中國家正在為此付出可怕的代價。」

「我從伊斯蘭馬巴德（巴基斯坦首都）向全球發出呼籲，停止這種瘋狂舉動，立即投入再生能源，終止與大自然的戰爭。」

每年季風來臨的季節，巴基斯坦都會下起大雨，且通常是極具破壞性的降雨。但像今年這樣的傾盆大雨，卻是數十年來前所未見。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1110910