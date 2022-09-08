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極端高溫威脅全球農業 未來20年恐影響逾7成糧食生產

2022/9/8 12:39（9/8 12:53 更新）
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圖為越南農村稻田一景。（圖取自Unsplash圖庫）
圖為越南農村稻田一景。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社巴黎8日綜合外電報導）一項分析今天示警，隨著全球暖化，在2045年之前，讓作物枯萎的高溫不僅會危及農業工作者的健康，也可能威脅到64個主要經濟體的農業，相當於目前全球糧食生產的71%。

氣候變遷已經在全球引發熱浪和其他極端天氣事件，今年，從印度一路到歐洲，炎熱的天氣預料都將影響農作物的產量。

氣溫攀向高峰，促使人們日益關注健康，尤其是那些在戶外炎熱環境中工作的人；當濕度高時，更是危險。

商業風險分析公司「維里斯科楓園」（Verisk Maplecroft）一項最新評估將這兩種威脅結合在一起，推算出熱負荷（heat stress）對農業大國印度等20國的農業已構成「極端風險」。

預計在2045年之前的數十年間，威脅將擴大到中國、印度、巴西、美國等64個主要經濟體，相當於目前全球糧食生產的71%。

維里斯科楓園的氣候暨彈性部門主管尼柯爾斯（Will Nichols）說：「隨著全球氣溫上升、全球熱負荷加劇，我們將看到更多溫帶國家的作物也開始受到影響。」

這項評估也提到，水稻面臨的風險尤其大，另也特別提及可可和番茄等其他作物。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110908

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