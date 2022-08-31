多省嚴重乾旱持續 鄱陽湖水枯明代石橋露真容

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）隨著強降雨的到來，中國南方高溫天氣範圍縮小，解除此前連續41天的高溫預警，但旱情仍未緩解，長江流域乾旱持續，最大淡水湖鄱陽湖水位繼續下降，湖底的明代石橋「千眼橋」露出。

綜合陸媒報導，7月以來，位於江西九江的鄱陽湖水位持續下降，並於8月4日提前進入枯水期。截至昨天下午2時，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位為8.93公尺，距離8公尺極枯水位不足1公尺。

九江市氣象部門預計，當地9月平均雨量較常年同期偏少，預計乾旱仍將持續，並呼籲各地仍要繼續加強水資源管理，科學合理調度使用抗旱水資源。

乾旱導致湖水水位持續「縮水」，鄱陽湖主體及附近水域由3331平方公里縮小至600平方公里，達近10年來最小值。

值得注意的是，位於鄱陽湖都昌縣多寶鄉水域的明代石橋「千眼橋」露出水底，吸引不少遊客。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據報導，「千眼橋」修建於明代，是江西省重點保護文物。橋體總長2657公尺，橋面石材是花崗岩，每個橋墩由10根左右松木構成，自古就是都昌、星子兩縣沿湖民眾便捷往來的要道，被譽為中國最長的湖中石橋。

此外，中央氣象台昨天下午6時繼續發布氣象乾旱橙色預警。監測顯示，全國逾11省部分地區存在中度至重度氣象乾旱，局部特旱，其中仍然包括重慶和四川大部。（編輯：周慧盈/張淑伶）1110831