中國旱情9月有變 長江流域上游趨緩中下游加重

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（中央社台北30日電）長江流域2個多月的旱情將出現變化。中國水利部預測，先前陷入乾旱的長江上游因開始降雨，9月起旱情將告緩解，但中下游卻因預期仍然少雨，旱情將趨嚴重，全流域抗旱形勢依然嚴峻。

央視新聞報導，中國水利部表示，8月26日至30日，西南、黃淮、江淮等地出現強降雨過程，使河南、四川、湖北、陝西、江蘇、安徽等省旱情出現緩解。

中國水利部指出，根據氣單位預測，9月間長江上游降雨量將反較常年同期整體偏多1成，對旱情緩解較為有利。然而，部分重旱區旱情可能持續，使長江上游水庫群蓄水量雖可能有所增加，但距離滿水位的缺口仍然較大。

同樣在9月，長江中下游及洞庭湖、鄱陽湖地區降雨量恐較常年同期偏少2到5成，使長江中下游幹流及兩湖水系江河進水偏少，水位將繼續走低，進而使長江中下游及兩湖地區旱情可能進一步發展，長江流域抗旱形勢依然嚴峻。

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中國官方統計，長江流域耕地受旱面積為4325萬畝（約288.3萬公頃），已較8月25日旱情高峰時減少2307萬畝。有473萬人、71萬頭大牲畜因旱供水受到影響，但也較高峰時減少26萬、21萬頭大牲畜。

因應旱情，中國水利部和財政部已下達水利救災資金人民幣65億元（新台幣約286.3億元），支援旱區修建抗旱應急水源工程、添置提運水設備和補助抗旱用油用電。水利部並先後派出8個工作組赴旱區，進行抗旱保供水保灌溉工作。（編輯：邱國強/周慧盈）1110830