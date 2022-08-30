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抗旱減災 中國官方急調30.8億元投入

2022/8/30 16:34
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（中央社台北30日電）中國南方地區經歷高溫久旱天氣，長江流域旱象尤其嚴重，中國應急管理部、財政部緊急預撥中央自然災害救災資金人民幣7億元（約新台幣30.8億元）投入地方抗旱減災。

中共中央宣傳部30日舉行中國這十年系列主題記者會，官方於會上作上述表示。

國家防總辦公室、應急管理部調派國家綜合性消防救援隊伍為受旱地區群眾拉水、送水，確保群眾飲水安全。應急管理部、財政部緊急預撥中央自然災害救災資金7億元投入抗旱減災，國家糧儲局緊急調運中央物資裝備，全力支持地方抗旱減災。

應急管理部副部長周學文指出，南方地區7月以來遭遇罕見持續高溫少雨天氣，這波旱象有4大特點，分別為高溫日數歷史同期最多、降水量歷史同期最少、江河來水量異常偏枯、高溫乾旱災害嚴重。

7月以來，長江流域平均高溫日數32.5天，為1961年有完整氣象觀測紀錄以來歷史同期最多；長江中下游大部分地區和四川東部、重慶等地，高溫天氣超過35天。

長江流域平均降水量160.3毫米，較常年同期偏少50.4%，為1961年以來歷史同期最少。長江幹支流來水量較常年同期偏少2至8成，上中游來水量為1949年以來同期最少；長江幹流、洞庭湖、鄱陽湖水位和過往同期相比偏低5至8公尺左右，創有實測紀錄以來同期最低。

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乾旱災害造成3785萬人受災，428萬人因旱需要生活救助，農作物受災面積404.5萬公頃，直接經濟損失達315億元，這和近5年同期相比有大幅度提升。

氣象部門預測，南方高溫至31日結束。華西地區四川、陝西、甘肅、重慶及湖北近日降雨增多，必須嚴防旱澇急轉，長期乾旱後再遇突發強降雨易造成洪澇災害。後期長江中下游秋季降水量仍偏少，可能夏秋連旱，抗旱情勢不容樂觀。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110830

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