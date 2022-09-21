小馬可仕首次聯大發言提海洋法公約 未談南海裁決

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（中央社記者陳妍君馬尼拉21日專電）菲律賓總統小馬可仕今天首度在聯合國大會總辯論發言，談到「聯合國海洋法公約」、氣候變遷、地緣政治對立及貧富國家鴻溝，但未提具體的區域緊張情勢及2016年南海仲裁。

第77屆聯合國大會總辯論於紐約時間20日揭幕。小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）發言時間為馬尼拉時間21日凌晨。

這是小馬可仕首次在國際舞台公開發言。他一開場就表示：「我是費迪南．馬可仕，菲律賓共和國總統。今天，我代表1.1億菲律賓人，在這個危機和機遇的時刻站在這裡。我帶來他們對我們聯合國理想長期承諾的精神。」

小馬可仕說：「我們的承諾表現在我們促成和平與正義的堅實貢獻。」並重申他的外交政策是「對所有國家友好，不與任何人為敵」。

他表示，菲律賓藉由倡導通過1982年聯合國大會「關於和平解決國際爭端的馬尼拉宣言」，協助確認分歧只能透過和平方式解決，以及藉由強化國際法的可預測性和穩定性，尤其是1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS），提供國家應透過理性和權利解決分歧的範例。

小馬可仕說，現今全球挑戰下，「我們開放、包容和以規則為基礎的國際秩序受國際法管轄，並遵循公平和正義原則」。

不過，小馬可仕今天發言未提到領土爭端或2016年南海仲裁。

菲律賓、中國、台灣、越南等各聲索方存在南海爭議。菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2020年透過預錄影片首度在聯大總辯論發言時說，2016年南海仲裁結果已經是國際法的一部分，不能妥協，「我們堅決反對削弱它的企圖」。

海牙常設仲裁法院於2016年公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

小馬可仕說，當前全球面臨4項挑戰：氣候變遷；管制先進技術發展，避免擾亂政治和社會秩序；地緣政治對立的擴大和戰略競逐加劇，改變國際政治格局；國家內部和國家間不平等，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，富裕國家能立即取得疫苗、數位鴻溝及發展落後國家不斷膨脹的債務負擔。

地緣政治方面，他表示，全球各地都出現違反聯合國憲章的情形。「在亞洲，我們來之不易的和平與穩定正受到日益加劇的戰略和意識形態緊張局勢威脅。」

氣候變遷方面，小馬可仕呼籲工業化國家立即履行「聯合國氣候變化綱要公約」和「巴黎氣候協定」義務，減少溫室氣體排放，提供脆弱和開發中國家氣候融資和技術轉讓，並以身作則。

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小馬可仕說，為重振疫後世界經濟，各國應鼓勵拓展貿易、投資和技術轉讓。智慧財產須自由流動，讓落後者能趕上。全球經濟現有結構若不改革，將阻礙永續發展，不利於所有人。

他表示，各國應確保國際體系不僅對所有國家，更重要的是對所有人都公平。「這個體系須協助最脆弱的人，尤其是邊緣化的移民和難民。世界見證了移民對抗疫情的持續貢獻。我們仍然夢想著結束令人不安的種族主義、亞洲仇恨和所有偏見。」（編輯：陳政一）1110921