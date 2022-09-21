中國聯通被列美安全風險清單 北京不滿

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（中央社台北21日電）美國聯邦通訊委員會（FCC）昨天宣布，將中國聯通美洲公司等中國通訊公司列入「安全風險清單」。中國外交部發言人汪文斌今天說，美方嚴重損害中國企業利益，中方會採取必要措施。

路透社報導，美國聯邦通訊委員會20日宣布，將中國聯通列入對美國國家安全造成威脅的安全風險清單，一同列入名單的還有中資電信企業太平洋網路公司及其全資子公司全美通訊網（ComNet）。

據美國聯邦通訊委員會指控，這幾家公司受到中國政府的利用、影響和控制。FCC擔憂，這些公司將「被迫遵守中國政府的通訊攔截要求，而沒有能力反抗這些要求」，因此對美國國家安全帶來風險。

澎湃新聞報導，今天的中國外交部例行記者會上，汪文斌在回覆相關問題時說，這是「美方藉口所謂國家安全，濫用國家力量，無理打壓中國企業的又一案例」。

他宣稱，美方此舉違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序，嚴重損害中國企業利益，中方對此堅決反對。中方敦促美方「立即糾正錯誤，停止無理遏制打壓中國企業」，並將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

據報導，這項制裁是美國FCC依據2019年頒布的的法律，目的是保護美國通訊網路安全，進入清單的公司被認定對美國國家通訊安全構成威脅。

截至目前，中國聯通、中國電信和中國移動3大中國電信運營商都已被列入清單中。

今年1月，美國FCC才以國家安全為由，撤銷對中國聯通（美洲）營運有限公司在美國運營的授權，要求中國聯通在該命令發布後60天內停止在美國的國內、州際和國際電信服務。（編輯：張淑伶）1110921