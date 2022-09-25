中情局內部博物館揭秘 一窺冷戰情蒐工具、蓋達首腦住處模型

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美國中央情報局（CIA）成立75週年，特別開放少數媒體參觀內部博物館。圖為今年7月美國擊斃蓋達組織首腦薩瓦里，CIA用來向總統拜登簡報的建築物模型。（路透社）

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（中央社朗里24日綜合外電報導）美國中央情報局（CIA）秘密內部博物館可能是世界上最不尋常、最獨特的博物館，裡面充滿形塑歷史的種種文物；為了紀念中情局成立75週年，館方特別開放少數媒體參觀。

堅決不開放公眾參觀的這座博物館，是唯一能讓遊客看到蓋達組織（Al-Qaeda）前首腦賓拉登（Osama bin Laden）遭擊斃時身旁所發現槍枝的地方，一旁還有伊拉克獨裁者海珊（Saddam Hussein）的皮夾克。

這間博物館位於維吉尼亞州朗里（Langley）中情局總部內，為了紀念中情局成立75週年，館藏剛經過翻新。包括英國廣播公司（BBC）在內的一小群新聞工作者獲得獨家訪問權，不過參觀期間保全人員一直隨侍在側。

在展出的600件文物中，有些是一般人可能會預料到的冷戰時期情蒐玩意兒，例如可以將情報藏在其中的「死老鼠」、隱藏在菸盒內的攝影機，以及一隻綁有情蒐相機的鴿子。

博物館內也展出冷戰時期的情蒐工具，例如可以將情報藏在其中的「死老鼠」。（路透社）

但這裡也能找到中情局最著名事件和近期行動的部份細節。

賓拉登在巴基斯坦被找到時的住處等比模型也在展示之列。美國前總統歐巴馬2011年批准狙殺賓拉登之前，曾被展示過一個模型。

提供導覽的博物館負責人拜爾（Robert Z Byer）解釋道：「能用3D方式來看東西，實際上真的幫助了決策者…也幫助我們的任務執行者規劃任務。」

今年7月30日，美國一枚飛彈擊中另一棟建築物，這次地點位在阿富汗首都喀布爾（Kabul），這回目標是蓋達組織新首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）。

博物館最新、剛解密的展出物，是今年7月1日用來向總統拜登簡報的建築物模型。美國情治圈耗費數月研究薩瓦里的活動情形後，薩瓦里在陽台遭擊斃。

拜爾解釋道：「它說明了反恐人員如何看待目標的生活模式。」

館內也有用來報導假電影Argo的物品，這些物品幫助救出1979年伊朗革命後遭拘押的外交人員。這場救援行動後來被好萊塢改編成電影「亞果出任務」（Argo），由美國男星班艾佛列克（Ben Affleck）自導自演。

博物館展出救援團隊假裝要拍攝這部假電影的概念藝術，將其刻意設計為難以破解或理解。

說到破解密碼，這座新博物館的天花板用不同類型的密碼暗藏訊息。

拜爾說：「這座博物館不單單只是一座歷史博物館。這是一座軍事行動博物館。我們帶領中情局人員探索我們的歷史，無論好壞。」

他說：「我們會確保人員瞭解自己的歷史，未來從而有更好的表現。為了擁有更好的未來，我們必須從成功與失敗中記取教訓。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1110925

CIA博物館的天花板用不同類型的密碼暗藏訊息。（路透社）

圖為在蓋達組織前首腦賓拉登屍體旁發現的步槍。（美聯社）