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出席聯合國大會返國才兩天 西班牙總理快篩陽性

2022/9/25 20:03（9/25 20:58 更新）
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西班牙總理桑傑士（後）25日表示，他快篩陽性。（圖取自facebook.com/pedro.sanchezperezcastejon）
西班牙總理桑傑士（後）25日表示，他快篩陽性。（圖取自facebook.com/pedro.sanchezperezcastejon）
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（中央社馬德里25日綜合外電報導）西班牙總理桑傑士今天表示，他COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，將暫停所有約見活動。桑傑士2天前才在參加聯合國大會後返國。

法新社報導，桑傑士（Pedro Sanchez）今天在推文中表示：「今早，我COVID-19快篩陽性。」他還說，自己將不會出席加泰隆尼亞地區社會勞工黨（PSOE）人士在巴塞隆納召開的會議。

桑傑士23日才從紐約參加完聯合國大會返國。他表示，自己將繼續辦公，但會採取最嚴格的防範措施。

桑傑士30日將在西班牙東南部城市阿利坎特（Alicante ）主持地中海7國集團（MED7）會議，這個集團由7個南歐國家組成。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110925

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