英印太區域軍事演訓至12月 南韓演練水雷戰

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英國國防部25日表示，皇家海、空、陸各軍種將在印太區域參與大型演訓至12月，包括在南韓近海與美國、紐西蘭海軍演練水雷戰，以及10月與澳洲、日本、南韓進行陸戰演訓。圖為英國國防部大樓。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年9月26日

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（中央社記者陳韻聿倫敦26日專電）英國國防部表示，皇家海、空、陸各軍種將在印太區域參與大型演訓至12月，包括在南韓近海與美國、紐西蘭海軍演練水雷戰，以及10月與澳洲、日本、南韓進行陸戰演訓。

英國近期在印太區域的軍事部署反映中國威權勢力擴張、以及北韓核能力發展構成的安全威脅已不僅是區域事務。國防部長華勒斯（Ben Wallace）25日聲明，印太區域的安全、穩定具「至高無上」的重要性；透過部署與演訓，英國展現對印太區域的承諾及共同責任。

另一方面，北大西洋公約組織（NATO）近年也日益意識到大西洋與太平洋區域安全之間的緊密關聯，包括6月底在西班牙馬德里峰會研議北約新版「戰略構想」時，首度將中國定義為「制度性挑戰」，以及首次邀請日本、南韓、澳洲及紐西蘭等4個正式夥伴國出席峰會。

9月6日上任的英國新首相特拉斯（Liz Truss）曾在外交大臣任內、今年4月發表外交政策指標演說時呼籲，北約應具備全球視野、做好應對全球威脅的準備，並強化與日本、澳洲等印太區域盟友合作，確保太平洋安全。她同時也呼籲北約等盟友確保台灣具足夠自我防衛能力。

英國國防部25日指出，皇家空軍近日參與由澳洲主導、代號「漆黑」（Pitch Black）的多域空戰多國軍事演訓，為期3週的操演9月8日結束。

「漆黑」通常兩年舉行一次，今年共有17個國家參加，總數創歷史新高，且參與國涵蓋印太區域及北約成員，包括首次派遣戰機、完整參與演訓的德國、日本及南韓。

根據英國國防部的資料，皇家空軍有4架「颱風」（Typhoon）戰鬥機、1架「航海家」（Voyager）空中加油機赴澳洲參與「漆黑」演訓，執行空對空、空對地操演。「航海家」也為來自不同國家的軍機提供空中加油。

英國國防部指出，空軍展示了優越的空中打擊及快速長程部署能力。為強化國際軍事夥伴關係，「颱風」戰鬥機在返英途中，特別在馬來西亞和印度停留，與兩國進一步演訓。

另一方面，英國皇家海軍新型巡邏艦艇「添馬艦」（HMS Tamar）及「史佩艦」（HMS Spey）9月7日在印太區域常態部署滿一年。英國去年首次在印太區域展開常態軍事部署，為期至少5年；「添馬艦」及「史佩艦」過去一年共訪問了17個國家與英國海外領土。

英國國防部表示，在印太區域常態部署「添馬艦」及「史佩艦」是英國政府「向印太傾斜」政策的一環。「史佩艦」剛結束參與由澳洲海軍主導的「卡卡杜」（Kakadu）多國軍事演訓；「卡卡杜」演訓今年有25個國家參加，人員及軍機、艦數量創歷史新高。

「添馬艦」今年稍晚則將與美國、紐西蘭海軍一同在南韓近海舉行大型演訓，聚焦水雷戰，期間將運用美國新一代小型無人水下載具REMUS。

值得注意的是，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）今天起訪問日本、南韓及新加坡。這是他9月6日上任後第2個出訪行程，凸顯英國對印太區域的重視。他啟程前聲明強調，英國致力與印太區域發展長期關係，領域涵蓋經濟、貿易與安全。

訪問南韓期間，柯維立規劃造訪南、北韓之間的非武裝地帶（DMZ），並與外交部長朴振討論涉及烏克蘭、俄羅斯與中國的全球安全和經濟議題。29日晚間，他將在新加坡梅肯研究院亞洲高峰會（Milken Asia Summit）發表演說，闡述英國的印太政策願景。（編輯：黃自強）1110926