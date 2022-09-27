亞銀4年挹注4400億 緩解亞太地區糧食危機

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（中央社記者陳妍君馬尼拉27日專電）亞洲開發銀行（ADB）今天宣布，今年到2025年計劃透過140億美元（約新台幣4451億元）的全面支持計畫，協助緩解亞太地區日益惡化的糧食危機。

第55屆亞銀年會於26日到30日在位於馬尼拉的亞銀總部登場。這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，亞銀年會首度部分實體舉行，亞銀理事、財政部長蘇建榮也赴馬尼拉與會。

亞銀總裁淺川雅嗣今天在線上記者會表示，今年有超過45位理事和副理事將出席亞銀年會，亞銀理事會主席、斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）將率斯里蘭卡代表團出席年會，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）本週也將會見出席年會的亞銀理事。

淺川雅嗣說，今年將有4000多人現場和線上參與年會，討論糧食安全、通貨膨脹和債務危機等議題。

他表示，亞太地區開發中國家於2020年出現近60年來首次經濟萎縮，雖然經濟持續復甦，但由於俄羅斯入侵烏克蘭、已開發經濟體的貨幣緊縮程度高於預期，以及這些可能導致的匯率大幅貶值和金融不穩定等挑戰，經濟前景已開始惡化。

淺川雅嗣說，亞銀4月預測亞洲開發中國家今年和明年的經濟成長率分別是5.2%和5.3%，日前已下修到4.3%和4.9%。

他表示，亞銀未來援助重點將放在應對氣候變遷和糧食安全方面。應對氣候變遷方面，亞銀已將2019到2030年的氣候融資目標提高到1000億美元；不再提供資金給新建燃煤電廠，並導入能源轉型機制（ETM）以加速現有煤電廠退役。

淺川雅嗣表示，今年起到2025年，亞銀將提供140億美元以協助解決糧食安全問題。

另據亞銀新聞稿表示，淺川雅嗣在亞銀年會上說，糧食危機使太多亞洲貧困家庭處於飢餓和更深的貧困中。「我們需要採取行動，以免氣候變遷的影響惡化，進一步侵蝕此地區得來不易的發展成果。」

他表示，亞銀的援助短期內將協助弱勢群體，尤其是弱勢婦女，同時強化糧食系統，以減少新出現和未來糧食安全風險的影響。

新聞稿指出，亞洲開發中國家近11億人口由於貧困和今年飆升到創紀錄的食品價格而缺乏健康飲食。

亞銀表示，將把資金投入農業、糧食生產與分配、社會保護、灌溉和水資源管理等領域，並持續投資其他有助於糧食安全的活動，包括能源轉型、運輸、農村金融、環境管理、健康和教育等。（編輯：高照芬）1110927