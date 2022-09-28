因應郵輪群聚感染靠港 日本政府擬修法代管港灣

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本在2020年2月COVID-19疫情爆發之初，曾讓發生群聚感染的郵輪鑽石公主號泊靠橫濱港。基於當年教訓，日本政府有意提案修法，在發生類似緊急事態時可代地方政府管理港灣。

日本讀賣新聞報導，日本政府國土交通省已確定一項修法方針，當出現船內發生傳染病群聚感染的郵輪靠港等緊急狀況時，中央政府可代替地方政府進行港灣管理。

國土交通省主要是著眼2020年發生的鑽石公主號群聚感染事件，有意在今年10月將召集的臨時國會提出港灣法修正草案。

排除漁港等地，日本全境共有約990處港灣，基於港灣法由地方政府管理。不過，當發生緊急狀況時，地方政府除了例行業務外，還必須跟中央相關部會保持聯繫、調整船舶入港等，工作量可能暴增。

鑽石公主號2020年2月泊靠橫濱港時，橫濱市政府必須移動港口貨物，騰出空間供救護車停放及安置相關器材之用，也要跟中央政府協調檢疫及入境管理等事項。

國土交通省認為再度發生像傳染病等重大危機時，只依靠地方政府人力恐怕難以因應，因此決定創設中央政府可代地方政府管理港灣設施的制度。

日本政府在2016年發生熊本大地震後，已修法當發生地震或颱風等災害時，中央政府可代地方政府管理港灣設施，現在則是有意將適用範圍擴大到「發生傳染病等重大風險時」。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110928