英外相向中國喊話：若發生鎮壓 英國不會視而不見

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（中央社記者侯姿瑩新加坡29日專電）英國外交大臣柯維立（James Cleverly）今晚在新加坡發表演講表示，中國可以選擇自己要走的方向，但英國會捍衛自己及夥伴的主權及經濟安全；不論何地發生鎮壓，英政府不會視而不見。

9月初上任的柯維立日前出訪亞洲，繼日本、南韓後，今天到新加坡訪問，拜會星國總理李顯龍、副總理兼財政部長黃循財，並與星國外交部長維文會晤。他傍晚於美國智庫梅肯研究院在新加坡舉辦的亞洲高峰會發表專題演講，闡述英國的印太區域願景。

柯維立表示，在此區域演講不可能不提到中國。他很高興上週與中國外交部長王毅在紐約會面；溝通很重要，特別是當雙方有分歧的時候。

他說，中國是全球主要行為者及成長驅動者，但就他觀察，當中國脫離全球秩序及規範、與像俄羅斯這樣具侵略性的國家走在一起，中國的世界地位就受到影響。

柯維立表示，中國現在可以選擇要走的方向，但確定的是，英國政府將捍衛自己及夥伴的主權、經濟安全。「無論何地發生鎮壓行為，沒有一任英國政府會視而不見」。

訪問亞洲前，柯維立日前赴美國出席聯合國大會期間，曾與王毅及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行場邊會談。他向王毅表達英國對台海緊張情勢的關切，也向布林肯重申英國將致力維護以規則為基礎的國際秩序及台海和平穩定。

此外，柯維立在演講中提及，全球面臨許多挑戰，包括疾病、恐怖主義、戰爭、氣候變遷，以及食物、能源、經濟安全等。沒有一個國家、沒有一個區域可以單獨解決這些問題。

他說，英國致力與價值相近的夥伴深化合作，以克服這些挑戰。

柯維立指出，俄羅斯入侵烏克蘭的行為違反聯合國憲章，為全球開創危險的先例。

他也強調，英國是印太地區忠實、可靠的夥伴，對英國來說，印太地區的和平與穩定至關重要。全球60%貿易都經過此區域，印太地區的安全對英國有直接影響；英國正與區域夥伴合作，提倡海上安全並捍衛聯合國海洋法公約。

柯維立表示，以規則為基礎的國際體系不僅保護自由及安全，也保護公平貿易。當英國正式加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），英國將秉持合作精神，以維護人民利益及自由。

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此外，英國國際投資公司（British International Investment, BII）也在新加坡設立新的區域辦公室。

BII是負責國際合作發展投資與金融業務的組織，柯維立指出，英國規劃未來5年在此區域投資高達5億英鎊，將與區域內的公、私部門夥伴合作，支持印尼、越南、菲律賓、柬埔寨及寮國的綠色基礎建設計畫。英國也規劃投入1.1億英鎊，協助東協國家的綠色金融、永續基礎建設等計畫。（編輯：高照芬）1110929