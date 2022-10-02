颶風伊恩留下滿目瘡痍 佛州重建工作艱鉅

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（中央社佛州邁爾斯堡1日綜合外電報導）美國佛羅里達州居民今天看到伊恩颶風（Hurricane Ian）造成的災情莫不瞠目結舌，面臨巨大的災後重建工作之餘，還得擔心颶風餘威恐對東岸帶來更多水患。

法新社報導，救災人員仍在淹水的社區搜尋倖存者，伊恩9月28日以4級颶風的強度登陸佛州西南岸，所到之處的民宅、餐廳、商家一片狼藉。

根據佛州法醫委員會（Florida Medical Examiners Commission），佛州全州與風災相關的死亡人數確認有44人，但各郡仍持續有更多死亡通報，顯示最終的罹難人數還會攀升。

受創慘重的利郡（Lee County）警方表示，有35人死亡。國家廣播公司（NBC）和哥倫比亞廣播公司（CBS）等媒體則報導超過70人直接或間接死於颶風。

根據佛州緊急管理單位，截至昨天為止，佛州仍有約1萬人失蹤。

救災人員和熱心民眾今天在災情慘重的利郡搭乘小船救出仍受困馬特拉查島（Matlacha）的居民，觸目所見都是瓦礫、廢棄車輛和倒塌的樹木。

這個有800人居住的社區因為兩座連外橋梁受損而與主島斷絕聯繫，先前即離家避難的人現在陸續回來查看災情。

法拉爾（Chip Farrar）坐在1處廢棄民宅旁告訴法新社：「沒人告訴我們該怎麼辦，該去哪裡。」

「撤離令很晚才發布，但仍在這裡的人反正大部分都不會走，這是個非常藍領的地區，大部分人沒有地方去，這是最大的問題。」

伊恩肆虐佛州後進入大西洋，之後再次在美國登陸，這次是在昨天以1級颶風強度登陸南卡羅來納州海岸，最大持續風速為每小時140公里。

之後伊恩強度降為後熱帶氣旋，今天晚間已經在維吉尼亞州上空消散。

全美電力供應狀況追蹤網站poweroutage.us表示，目前北卡羅來納州與維吉尼亞州各地仍有超過5萬5000人無電可用。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111002