歷史性颶風伊恩重創佛州 拜登：死傷恐相當慘重

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（中央社邁爾斯堡29日綜合外電報導）美國官員今天表示，颶風伊恩橫掃佛羅里達州，帶來「歷史性」摧殘，家園遭大水吞噬，道路和橋梁遭沖毀，數以百萬計人口沒電可用。總統拜登警告死亡人數恐怕「相當可觀」。

伊恩（Ian）是歷來侵襲美國最強大的風暴之一，在重創佛州，造成當地至少8人罹難，許多人在淹水的家中等待救援後，今天以一級颶風的威力襲向南卡羅來納州。

拜登在華府美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）聽取簡報後說：「這可能是佛州史上死傷最慘重的颶風。」

他說，死傷人數「仍不明，但我們接獲報告，可能會有重大生命損失」。

法新社報導，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）形容西南部的毀滅程度可謂「500年一遇的水患事件」。

迪尚特說：「破壞的程度是歷史性的，這還只是初步評估而已。我們從未見過這種規模的暴潮。」

伊恩昨天以四級颶風之姿登陸邁爾斯堡（Fort Myers），當地首當其衝，街道成為湍流，海水倒灌進房屋住家。

停泊在船塢的數十艘船隻紛紛沉沒，其他船隻則翻倒在鬧區街道上，樹木也遭時速240公里的呼嘯狂風吹倒。

迪尚特拒絕提供死傷人數估計，但郡政府官員證實至少有8人罹難，且人數預料還會攀升。

迪尚特說，在淹水的住家中搜救生還者的工作將「不分晝夜持續進行」。

伊恩雖在夜裡減弱為熱帶風暴，但國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，伊恩今天下午又增強恢復為一級颶風，並對南卡羅來納州整個沿海地區發布颶風警報。

拜登已宣布佛州發生「重大災難」，此舉能讓聯邦政府釋出資金作為風暴救濟金。

他推文寫道：「我們持續採取迅速行動來幫助佛州家庭。我要佛州人民知道，我們會一路相伴。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1110930