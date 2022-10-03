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特斯拉第3季交車34.3萬輛創新高 但低於預期

2022/10/3 09:28
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）今天宣布，第3季特斯拉新車交貨量有所增加，高於前一季，但低於分析師預期，主因物流面臨挑戰。

綜合法新社和路透社報導，由馬斯克（Elon Musk）領導的特斯拉在聲明中表示，7月至9月之間，特斯拉全球交車量高達34萬3380輛，創下紀錄，較去年同期成長43%，比2022年第2季增加35%。

第3季的結果顯示特斯拉交車量恢復成長，但總數僅低空掠過分析師預估的最低標。分析師先前預估交車量會落在34萬3000至37萬之間。

1年前，特斯拉交付了24萬1300輛車。

最新公布的數據同時顯示特斯拉第3季交車量低於它36萬5923的產量，這對於特斯拉而言是相當罕見的，因為這家電動車大廠近幾季的交車量都高於或接近產量。

特斯拉表示，「愈來愈難以用合理價格來取得車輛運輸能力」；一些分析師也擔心，全球經濟疲軟對高價商品需求造成的影響。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）告訴路透社：「對特斯拉仍有負面影響的經濟層面，大多在物流方面。但我認為也存在一些需求（問題）。汽車業烏雲蓋頂，特斯拉也無法倖免。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111003

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