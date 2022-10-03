更多編輯台推薦新聞：
葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠
運動

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重
國際

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局
兩岸

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄邊疆區首長：受徵召人員半數不合格 委員革職

2022/10/3 14:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科3日綜合外電報導）俄羅斯遠東哈巴羅夫斯克邊疆區（Khabarovsk）首長捷格加廖夫今晨表示，半數新徵召的人員因不符合徵兵標準而被送回家後，區內的軍事委員已遭革職。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）9月21日宣布俄國自二戰以來首次動員令，官員和民眾普遍不滿當局處理動員方式，包括徵兵官員向明顯不合格的男子發送兵單，招致批評。

捷格加廖夫（Mikhail Degtyarev）在通訊應用程式Telegram上傳的影片中說：「10天來，數千名同胞接到兵單並抵達軍隊登記和徵兵辦公室。我們讓其中大約一半的人回家，因為他們不符合篩選標準而無法入伍。」

捷格加廖夫說，軍事委員萊科（Yuri Laiko）革職一事不會影響蒲亭的動員計畫。

俄國徵召人員到烏克蘭參戰出現亂象，促使數以千計男子逃離俄國以免被徵召。當局宣稱徵召對象是具備軍事經驗和相關技能的人，但往往對於個人的服役紀錄、健康狀況、學生身分甚至年齡都似乎視而不見。

俄國30多個城鎮共約2000人在未經批准的反戰抗議活動中被捕，其中一些人隨即收到兵單，克里姆林宮表示這一切完全合法。（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1111003

蒲亭
教宗關切核危機 籲蒲亭停止暴力和死亡惡性循環 CIA前局長：若蒲亭在烏克蘭用核武 美國會摧毀俄軍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族