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喀布爾教育中心遇襲死亡數增至43人 受害者多為女性

2022/10/3 16:38（10/3 17:16 更新）
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阿富汗首都喀布爾一所教育中心上週遭遇自殺炸彈攻擊，死亡人數目前攀升到至少43人。圖為醫護人員將因爆炸受傷的女子送上救護車。（法新社）
阿富汗首都喀布爾一所教育中心上週遭遇自殺炸彈攻擊，死亡人數目前攀升到至少43人。圖為醫護人員將因爆炸受傷的女子送上救護車。（法新社）
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（中央社喀布爾3日綜合外電報導）阿富汗首都喀布爾一所教育中心上週遭遇自殺炸彈攻擊，聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）今天表示，死亡人數已攀升到至少43人。

法新社報導，一名自殺炸彈客9月30日前往喀布爾（Kabul）一間實施性別隔離的自修教室，在諸多女性身旁引爆。案發社區居民多為歷史上備受壓迫的哈扎拉族（Hazara）什葉派穆斯林。

聯合國駐阿富汗援助團推文表示，現已增至「43死83傷，主要受害者是女孩和年輕女性」，預料死傷人數還會進一步增加。

炸彈客引爆當下，數百名學生正在做模擬測驗，準備大學入學考試。

迄今尚無團體宣稱犯案，但激進組織伊斯蘭國（IS）曾在這個地區鎖定女孩、學校、清真寺發動數起奪命攻擊。伊斯蘭國視什葉派為異端。

塔利班（Taliban）當局目前提供的死傷人數為25死33傷。

塔利班去年在阿富汗重新掌權，結束20年來與西方撐腰政府的戰爭，暴力事件隨之遽減，但近幾個月來安全局勢又開始惡化。

這群掌權的伊斯蘭主義強硬派人士被控未能保護少數民族，而且他們經常試圖淡化挑戰自身政權的攻擊案。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111003

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