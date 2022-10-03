菲首條地鐵2028啟用 小馬可仕盼改善交通引商機

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菲律賓總統小馬可仕（左）3日出席馬尼拉都會區地下鐵奧爾地加斯站（Ortigas）及蕭奧大道站（Shaw Boulevard）破土典禮，在破土處埋入時空膠囊。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年10月3日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉3日專電）菲律賓首條地鐵「馬尼拉都會區地下鐵」預計2028年啟用。總統小馬可仕表示，地鐵改善交通及馬尼拉重點區域和商業區的聯繫後，預期可以帶來更多經濟活動與商機。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天出席馬尼拉都會區地下鐵計畫（MMSP）在市中心兩站奧爾地加斯站（Ortigas）及蕭奧大道站（Shaw Boulevard）破土典禮。

小馬可仕致詞表示，這是菲律賓首條地下鐵系統，一旦啟用，從奎松市（Quezon）到馬尼拉國際機場將從原本耗時1.5小時，縮減到只需35分鐘。未來民眾將無需在長長的車陣中苦等，並免於通勤可能帶來的危險。

他表示，地鐵將改善馬尼拉市中心重點區域和商業區的聯繫，車站和周邊市場的攤商和店家也能獲得更多客流量，預期可以帶來更多經濟活動與商機。

馬尼拉都會區地下鐵計畫資金主要來自日本「國際協力機構」（JICA）貸款援助，預計耗資4884.8億披索（約新台幣2640億元）。

小馬可仕除了在破土處埋入時空膠囊，也身穿日式服裝，與日本駐菲大使越川和彦、國際協力機構菲律賓事務所所長坂本威午等人用木槌擊破酒桶，以日本「開鏡」儀式慶祝開工。

菲律賓交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）說，馬尼拉都會區地下鐵是菲國政府「規模最宏大的軌道建設計畫」。這項大規模基礎設施一旦啟用，將成為菲律賓公共交通系統「皇冠上的珠寶」。

他表示，這條地下鐵全長33.1公里，規劃建成17站，起站位於大馬尼拉地區西北端的瓦倫祖拉市（Valenzuela），終站位於帕拉納圭市（Parañaque）比庫丹區（Bicutan），預計創造逾1.8萬個工作機會，啟用後每天運量將超過51.9萬人次。

大馬尼拉地區由17座市鎮組成，面積613.94平方公里，交通主要仰賴地面道路網、3條輕軌捷運線及鐵路，主幹道已不堪負荷。

國際協力機構估計，塞車每天造成馬尼拉都會區35億披索經濟損失。地下鐵啟用後可望改善壅堵情形。（編輯：黃自強）1111003

菲律賓總統小馬可仕（左）3日出席馬尼拉都會區地下鐵奧爾地加斯站（Ortigas）及蕭奧大道站（Shaw Boulevard）破土典禮，與菲國交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista，右）談話。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年10月3日